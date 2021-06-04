Yeşil-kırmızılıların duayen eski yöneticilerinden Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu Başkanı Kasalı’nın kulüp başkanlığına aday olduğu takdirde şirketin tepe yönetiminde olmaları da beklenen Eski Başkan, 1912 Karşıyaka Derneği 2’nci Başkanı Cenk Karace ve Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan’ın dahil olduğu güçlü bir listeyle seçime girileceği öğrenildi. Şirketleşme çalışmalarını yürüten ekibin kongre sonrası önceliği 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak futbol takımını 3’üncü Lig’den kısa sürede üst liglere çıkarmaya vereceği belirtildi. Karşıyaka’da 3.5 yıldır aralıksız başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı da yeniden aday olacağının sinyalini vermişti. Seçimin yıllar sonra yeniden çift listeli olması beklenirken, gözler geçen yıl kongreyi koronavirüs salgını nedeniyle erteleyen yönetimin kongre tarihini ilan etmesine çevrildi. Genel kurulun en erken 26 Haziran’da yapılması bekleniyor.

BÜYÜK BULUŞMA

Karşıyaka’da futbol şubesini şirketleştirme gündemiyle ilgili Başkan Turgay Büyükkarcı, Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlardan Cenk Karace ve eski yöneticilerden Tayfun Yelkenbiçer bir araya geldi. Görüşmede kulübün durumu, artan borçlar, transfer yasağı, şirketleştirme projesi, KSK Token, ibra gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)