Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler gevşetilip salgın yayılımında turuncu renkli (yüksek riskli) iller arasında yer alan İzmir gibi kentlerde derneklere 300 kişiye kadar katılımlı kongre yapılabilmesi izni verilirken, Karşıyaka'da belirsizlik yaşanıyor. Toplam 3 binin üzerinde üyesi bulunan yeşil-kırmızılılarda yönetim İzmir İl Dernekler Müdürlüğü'ne yazı yazarak kongre yapabilme şartlarını sordu.

Son seçimli kongresini 3 yıldan uzun süre önce 20 Ocak 2018'de yapan Kaf-Kaf'ta geçen yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurul koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Karşıyaka'da Ocak 2018'deki seçimden bu yana aralıksız başkanlık koltuğunda oturan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimiyle listeyle ilgili görüştüğü öğrenildi. Yeniden aday olmayı değerlendiren Büyükkarcı, daha önce istifalarla zayıflayan ana yönetimini yönetim dışından takviye etmişti. (DHA)