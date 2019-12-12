Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka'nın kulübe mali destek sağlamak için başlattığı, "Bir bayrak da sen as" kampanyası devam ediyor. Kampanyaya Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, 250 bayrak, 1912 Curva Grubu 100 bayrak alarak katkıda bulundu. İzmir'e 6 bin kilometre uzaklıkta Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaşayan Karşıyaka taraftarı Emrah Özbek de kampanyaya katılıp aldığı bayrağı bu kentteki işletmesine astı. Kampanya kapsamında şimdiye kadar toplam 1500'e yakın bayrak satıldığı, taraftarlara ait şirketler için de 12 büyük boy bayrak siparişi verildiği öğrenildi. Kampanyada bayraklar 50 TL'den satılıyor.