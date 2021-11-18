TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda oynayacağı Ağrı 1970 Spor maçının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki çim sahaların bakıma alınması nedeniyle Seyrek Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka'da büyük umutlarla transfer edilen İhsan Furkan Deniz, geçmişteki performansını mumla aratıyor. Altay altyapısından yetişen ve 2 şampiyonluk yaşadığı siyah-beyazlı formayla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 3'üncü Lig'de toplam 20 gol atıp, 2017-18'de 2'nci Lig'de 8 kez rakip fileleri sarsan Furkan, daha sonra kariyerinde düşüşe geçti.

Altay formasıyla 2018-19'da 1'inci Lig'de 2 gol atabilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra az süre bulduğu Ümraniyespor ve Eyüpspor'da gol sevinci yaşayamadı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Zonguldak Kömürspor formasıyla 29 maça çıkıp, 1 gol kaydeden Furkan, bu sezon yeşil-kırmızılı takımla ligde 12 karşılaşmada 869 dakika görev alırken, gol sevinci yaşayamadı. Kaf-Kaf'ın hücumdaki önemli kozlarından biri olan Furkan, bu hafta Ağrı deplasmanında suskunluğunu bozmayı hedefliyor.