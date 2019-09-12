TFF 3. Lig 2. Grup'ta bay olarak geçireceği haftaya 2 maçta 1 puanla giren Karşıyaka'da geçen hafta yönetim dışından futbol şube sorumluluğu görevine getirilen İbrahim Palaoğlu takımla buluştu. Ana yönetimden 8 ismin istifa ettiği haziran ayından bu yana futbol şube yönetimi olmayan yeşil-kırmızılılarda Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Başkan Turgay Büyükkarcı'yla toplantı yapan Palaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Palaoğlu, yeşil-kırmızılı kulüpte daha önce Mutlu Altuğ'un başkanlığı döneminde futbolda altyapı başkanlığı yapmıştı. Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan'ın 31. doğum günü de tesislerde kutlandı. Bir grup taraftarın sosyal medyada sezon başından bu yana kendisine gösterdiği tepki sonrası Başkan Büyükkarcı'nın güvenoyuyla ayrılığın eşiğinden dönen teknik direktör Mesut Toros ve futbolcuların kutlamadaki neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

DHA



