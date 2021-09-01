Fenerbahçe 'nin geçen yıl Bucaspor 1928'den aldığı 19 yaşındaki forveti Barış Sungur'u 2 yıllığına kiralayarak 8'inci transferini yapan Karşıyaka, son dakikaya kadar alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışacak. Yasağı kaldırabilmek için 2 aydan fazla süredir kulübün borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışandan muvafakatname imzası toplayan Karşıyaka yönetimi, imza vermek için paralarının tamamını talep eden isimlere de nakit olarak ödeme yapmaya başladı.

Bazı eski alacaklı futbolcularla da alacaklarını federasyon gelirleri kanalıyla tahsil etmeleri için anlaşmalar yapılıyor. Karşıyaka, yasağı cuma gününe kadar kaldırıp yeni transferlerini Esenler Erokspor'la pazar günü deplasmanda oynanacak sezonun ilk maçına yetiştirmeye çalışıyor. Muvafakatname imzaları cuma akşamına kadar tamamlanamazsa yeni futbolcular ilk hafta forma giyemeyecek. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül Çarşamba akşamı sona erecek. Yeşil-kırmızılı kulüp, geçen sezonki kadrosundan altyapıdan çıkan toplam 14 futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)