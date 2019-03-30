Karşıyaka'da Hakan Kuş'un rekor maçı

40 puanla Play-Off yarışını sürdüren Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Hakan Kuş, 2 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

30 Mart 2019, Cumartesi 18:42
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Karşıyaka'da Hakan Kuş'un rekor maçı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 40 puanla Play-Off yarışını sürdüren Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Hakan Kuş, 2 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak. Yeşil-kırmızılı takımda 2012 yılında profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce yine 3'üncü Lig'de kiralık gittiği Arsinspor'da 2015-16 sezonunda 9 gol attı. Hakan, yine Karşıyaka'dan kiralık olarak forma giydiği Balçova Yaşamspor'da 2013-14 sezonunda 8 kez ağları sarstı.

Bu sezon da Pazarspor'la oynanan son maçta tabelayı değiştirerek 8 gole ulaşan genç futbolcu, kalan 6 karşılaşmada 2 gol daha bulduğu takdirde kariyerinin en skorer sezonunu geçirecek. 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle yarın antrenman yapmayacak Kaf-Kaf, çarşamba akşamı evinde oynayacağı Bergama Belediyespor maçının hazırlıklarını hafta içi Çeşme kampında sürdürecek.

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