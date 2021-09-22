Futbolda bu sezon 5 yıl aradan sonra transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla TFF 3'üncü Lig'den kurtulmaya çalışan İzmir temsilcisi Karşıyaka, 12 bin TL'lik eski borç için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek basketbol potalarını sökmeye çalışan firma ve beraberindeki haciz memurlarına tepki gösterdi.

Yıllardır ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışırken eski futbolcu alacaklarını önemli oranda temizleyen Kaf-Kaf'ta eski yöneticilerden birinin kardeşinin, firmasının alacağı nedeniyle tesise haciz memurlarıyla birlikte gelerek para ödenmezse kulübü basketbol salonundaki potalarla parkeleri sökmekle tehdit etmesi yönetimi kızdırdı. Faizler ve avukatlık masraflarıyla birlikte 20 bin TL'ye ulaşan alacağın 2016-2018 döneminde futbol altyapısı için firmadan alınan malzemelerden kaynaklı olduğu, Karşıyaka'nın ücreti daha önce kapatmasına rağmen firmanın kalitesiz olduğu gerekçesiyle iade edilen altyapı ekipmanlarının parasını da haciz yoluyla talep ettiği öğrenildi.

Tesislere gelen Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Sekreter Mehmet Yaya, haciz girişimini önlerken, Büyükkarcı olaya tepki gösterdi. Büyükkarcı, 109 yıllık Karşıyaka'nın taraftarının desteğiyle ayakta kaldığını hatırlatarak, "Haciz girişimini yapan şahıs geçmiş yönetimde Mutlu Altuğ döneminde görev yapan Selçuk Mete Yazıcı'nın kardeşi. O dönem kendisinden malzeme alınmış. Yönetime geldikten sonra borcu kapattık. Kalitesiz malzemeleri de firmaya iade ettik. İnsanların çoluğunun çocuğunun rızkından keserek kulübü için bir şeyler yapmaya çalıştığı, kulübü ayakta tutmaya çalıştığı dönemde eski bir yöneticinin, 'Parkeleri sökeceğim, potaları sökeceğim' diyerek tesise gelmesi son derece üzücü. Her şeyden öte kulübü kırıcı bir şey. Bunlar hoş şeyler değil. Biz gereğini her zaman yapıyoruz ama bu tarz yaklaşım üzücü" açıklamasını yaptı.