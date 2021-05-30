Taraftarlar, sosyal medyada anketler düzenleyip yeşil-kırmızılılardan şirketleşmeyle ilgili yanıtları topluyor. Kulübün birçok eski başkanı ve yöneticisinin yer aldığı şirket projesinin detayları önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla belli olacak.

Karşıyakalılar, şirket projesi gerçekleşirse hisse satışından elde edilecek dev kaynakla 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırıp, basamakları tek tek çıkarak Süper Lig hedefine ulaşmayı hayal ediyor. Yeşil-kırmızılılarda İstanbul'daki Play-Off finalinde İskenderun FK'yı seri penaltı atışlarıyla yenerek 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkan İzmir temsilcisi Bucaspor'un şampiyonluk ilanının Karşıyaka'daki reklam panolarına asılması ise taraftarın tepkisini çekti.

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