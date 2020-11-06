Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü oynaması gereken Arhavispor maçı, rakip takımda çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen zirve ortağı Karşıyaka'da, lig ve kupadaki yoğun periyotta biraz olsun nefes alan futbolculara 2 gün izin verildi. Teknik ekip, İzmir'i sarsan deprem felaketinin moral bozukluğuyla ligde Çatalcaspor, Türkiye Kupası'nda Bursaspor'la 2 deplasman maçı oynayan yeşil-kırmızılı futbolculara izinle moral dopingi yapacak.

Teknik direktör Soner Tolungüç, "Oyuncularım üst üste zorlu maçlar oynadı. Tüm İzmir gibi biz de zorlu günler yaşadık" dedi. Futbolcularının durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, hem gençler hem de tecrübeli futbolcuların çok iyi performans sergilediğini, maçlarda kadro kurmakta zorlandığını söyledi.