Hem A takımı yönetecek hem de altyapılardaki tüm takımları koordine edecek bir teknik adamla anlaşmak isteyen Kaf-Kaf'ın 47 yaşındaki Güraçar'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Futbolculuk döneminde Süper Lig'de Beşiktaş , Trabzonspor , Denizlispor , Manisaspor, Bucaspor dahil birçok kulüpte oynayan Güraçar, Buca'da sportif direktörlük, Somaspor, Ayvalıkgücü Bld, Halide Edip Adıvarspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu'da teknik direktörlük yaptı. Adı geçen sezon da Karşıyaka'yla anılan Güraçar, sözleşme imzaladığı takdirde yardımcılıklarını yeşil-kırmızılıların eski futbolcularından Ahmet Çağıran ve Kaleci Antrenörü Süleyman Küçük yapacak. Karşıyaka, İbrahim Cezayir'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Ender Alkan'la da görüşmüştü.

DHA