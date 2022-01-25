Karşıyaka’da Erman Güraçar dönemi

İsmi daha önce de farklı dönemlerde Kaf-Kaf’la anılan 47 yaşındaki teknik adam takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kariyerinde Beşiktaş dahil uzun yıllar Süper Lig ’de birçok kulüpte forma giyen Güraçar, Bucaspor ve Manisaspor’da sportif direktörlük, Somaspor, Ayvalıkgücü, Halide Edip Adıvarspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu FK’da teknik direktörlük yapmıştı.

Futbol şubesinde yeni yapılanmaya da giden Karşıyaka, şube başkanlığına yönetimden İrfan Ilgazlı’yı getirirken, mevcut şube başkanı İbrahim Palaoğlu ise A takım sorumlusu oldu.

DHA