Geçen sezon attığı 14 golle Play-Off finaline taşıdığı Kaf-Kaf'ın en skorer ismi olan 21 yaşındaki yıldız adayı bu sezona da 6 maçta 4 golle başladı. Karşıyaka, Doğukan'ın etkili olduğu ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçti.

Genç futbolcu son 5 maçta ise gole hasret kaldı. Karşıyaka, Doğukan'ın skor üretemediği bu periyotta yalnız 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Karşıyaka'da Doğukan gibi ilk 6 maçta 6 kez ağları sarsan Hakan Kuş da son 5 maçlık periyotta 1 gol bulmasına rağmen attığı bu golle Arhavispor karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Doğukan'ın adı sezon başında uzun süre Beşiktaş'la anılmış ancak siyah-beyazlılar ardından transferden vazgeçmişti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)