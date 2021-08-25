Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig'te 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, dış transferde şimdiden anlaşılıp Afyonkarahisar kampında takımla çalışan 7 futbolcunun isimlerini açıklarken, yasağı açmak için muvafakatname vermeye yanaşmayan 12 eski futbolcu ve çalışanın ismini de duyurdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'la birlikte belediyenin katkısıyla gerçekleştirilip, taraftarın buluşma noktası olması planlanan KSK Fan Zone'un medya tanıtımında açıklama yapan Büyükkarcı, Zonguldak Kömürspor'dan 26 yaşındaki forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan 28 yaşındaki sol bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan 28 yaşındaki orta saha Samican Keskin, Kırşehir Bld'den 28 yaşındaki golcü Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan 23 yaşındaki sol kanat Alperen Kocabaş ve Turgutluspor'dan 21 yaşındaki kaleci Yunus Yağız'ın takıma katıldığını duyurdu.

Alacaklı 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanın kulüple aralarındaki 120 alacak dosyasının büyük çoğunluğuyla bazılarıyla alacaklarının yüzde 25'ini ödeyerek tek dönemliğine muvafakatname vermeleri, bazılarıyla ise alacaklarının yüzde 50'si karşılığı dosyalarını tamamen kapatma konusunda anlaştıklarını belirten Büyükkarcı, eski futbolculardan Fatih Gül, Mehmet Türkmehmet, Ramazan Sal, Youssef Yeşilmen, Ali Kemal Özkan, Osman Fırat, Caner Bulut, Servan Taştan, Okan Şahingöz ve Muhammet Sercan Türkeri'nin yanı sıra antrenörler Yunus Murat Ceylan ile Selçuk Tarakçı'nın imza vermeye yanaşmadığını, alacaklarının tamamını istediklerini belirtti. Bu isimlerin kulüpten alacaklarının 2.5 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. Karşıyaka, bu isimlerin dışında 12 eski futbolcunun alacaklarını da federasyon gelirleriyle kapatmak için çalışma yapıyor.

"TARAFTARIMIZA GURURLU BİR SEZON MÜJDESİ VERMEK İSTİYORUM"

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, transfer yasağını kaldırmak için son virajda olduklarını belirtip taraftarlara coşkulu, gururlu ve armaya yakışan bir futbol sezonu müjdesi vermek istediğini söyledi. Başkanlığı döneminde geride kalan 3.5 yılda eski yabancı futbolcuların alacaklarından kaynaklı puan silme, küme düşürme gibi tehlikeleri ortadan kaldırırmaya uğraşırken, bir yandan da futbol takımını kulübe yakışmayan 3'üncü Lig'den kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren Büyükkarcı, "3.5 yıl sonra gerçekleşen kongremizde camiamızın bize güveni ve desteğiyle tekrar göreve gelip transfer yasağı için kolları sıvadık" dedi.

"Gece gündüz devam eden istişarelerle 120 ayrı dosyanın kapatılması çalışmalarında artık sona yaklaştık" diyen Büyükkarcı, "Takımımızı daha önce 2 şampiyonlak yaşayan Cüneyt Biçer hocamıza emanet ettik. Hocamızın kadromuzda görmek istediği yeni futbolcuları bünyemize kattık. Kongre öncesi haziran ayında taraftarımızın önerisiyle 3 yıllık futbol kombinelerini kulübün maddi yükünün hafiflemesi için 1000 TL'den satışa çıkarma kararı almıştık. Bu kampanya transfer yasağı konusunda sadece maddi olarak katkı sağlamayacak, camiamızın, taraftarlarımızın kararlılığının, şampiyonluk yolunda itici gücünün göstergesi olacak. Biz tüm imkanlarımızı zorluyoruz, camiamızdan da ortak amacımıza katkı bekliyoruz" diye konuştu.

"STAT İÇİN PROTOKOL HAZIR"

Karşıyaka'da yıllardır beklenen yeni stat konusunda geçen ay uzlaşmaya varılan protokol taslağının geldiğinin bilgisini paylaşan Başkan Turgay Büyükkarcı, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "3 Temmuz'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kulübümüzü ziyaret etmişti. Resmi ağızdan müjdeyi vermişti. O toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de katıldı. Protokol taslağı geçen hafta elimize ulaştı. Protokol taslağı bizim için en önemli dönemeçti. Protokollerdeki maddelerde çoğunda mutabıktık. Yasalara uygunluğu bakılacak ama uzun sürmeyecek. Çünkü 1 ay içerisinde protokolün yazılması gerekiyor, yazıldıktan sonra iş artık en kolay bölümlerinde birine ihale sürecini başlayacak. Protokol taslağı geldiyse artık bir sıkıntı kalmadığı anlamına geliyor. 2021 sonu 2022 yılının ilk çeyreğinde ihaleye çıkacağımızı düşünüyorum" dedi. Taraflar arasındaki anlaşma gereği stadın inşaatı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.

KSK FAN ZONE AÇILIYOR

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü iş birliği ile Karşıyakalı taraftarlar için yeni

yaşam merkezi olacak KSK Fan Zone, yarın saat 16.00'da dev bir organizasyon ile kapılarını

taraftarlara açacak. Mavişehir'deki Türkiye'de örneği olmayan proje, 4000 metrekare bahçesi, 235 metrekare restoran alanı, 200 metrekare kafe bar alanı ve 285 metrekare mutfak alanıyla yaklaşık 800 kişiye tam kapasite hizmet verecek. Karşıyaka taraftarları, camiası, yöneticileri ve sporcuları, yeşil-kırmızılı takımların deplasmandaki maçlarını KSK Fan Zone'daki dev ekranlardan takip edecek. Kulübe katkı da sağlayacak projeden günlük cironun net yüzde 15'i Karşıyaka'ya aktarılacak.

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