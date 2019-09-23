TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'a 2-0 mağlup olan Karşıyaka büyük hüsran yaşadı. Oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 beraberlikle yetinen yeşil-kırmızılar düşme hattına girdi. Taraftarlar da alınan skorlar ve oynanan kötü futbolun ardından kahroldu. Teknik direktör Mesut Toros gol yollarında sıkıntıların sürdüğünü belirterek, "En az 6-7 net pozisyona girdik ancak golü bulamadık. Kötü bir ekibe mağlup olmak bizi daha da üzdü" dedi. Oyuncuların saha dışında gelişen olaylardan çok etkilendiğini de sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Sorunumuzun büyük bölümü psikolojik. En kısa sürede toparlanacağımıza inanıyorum. Biz Karşıyaka'yız. Düştüğümüz yerden başarıyla kalmasını biliriz. Bir galibiyet her şeyi değiştirecektir" ifadelerini kullandı.