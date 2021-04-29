Sezon başında müthiş bir çıkış yakalayıp oynanan ilk 11 maçın tamamında forma giyen 21 yaşındaki sol bek, 2 Aralık'taki Batman Petrolspor mücadelesinde sakatlandı. Ayağı zemine takılıp ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Burak ameliyat oldu. Yaklaşık 5 aylık tedavi sürecinin ardından form tutan Burak, sezonun son maçına yetişti.

Teknik direktör İbrahim Cezayir, Erbaaspor maçının kadrosuna Burak'ı da aldı. Genç futbolcu, şans bulması halinde forma giyecek. Kaf-Kaf'ta teknik heyetten izin alan Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl ve Arif ise son hafta deplasmana gitmeyecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)