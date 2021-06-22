Yeşil-kırmızılılarda 3.5 yıldır görevi sürdürerek kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 4 Haziran'da divan kurulu yönetimiyle yaptığı bilgilendirme toplantısında toplam borcu 95 milyon 148 bin 509 TL olarak açıkladığı, bu rakamdan 6 milyon 95 bin TL Süper Lig'deki basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding'den alınan avans ve 23 milyon 293 bin TL faiz ve ferileri düşerek, faizlerden arındırılmış rakamı 65 milyon 759 bin TL olarak vurguladığı öğrenildi.

Karşıyaka'da tüzük gereği yıllık yüzde 3'ü aşan borçlanmalardan yönetimler sorumlu olurken, faizlerin hesaptan çıkarılmasıyla yönetimin borçlanma yetkisini aşmadığı savunuldu. Karşıyaka'da 31 Mayıs 2019'daki son mali genel kurulda borç 57 milyon 266 bin 436 TL olarak açıklanmış, Başkan Büyükkarcı, 31 Aralık 2019 itibarıyla borçlarının 80 milyon 633 bin TL, Eylül 2020 itibarıyla ise 86 milyon 371 bin 506 TL olduğunu dile getirmişti. Futbolda transfer yasağıyla 4 yıldır 3'üncü Lig'de kalan İzmir temsilcisinin faizlerle birlikte 95 milyon 148 bin TL olan borcunun nisan, mayıs aylarındaki basketbol ve futbol takımı maaşlarının eklenmesiyle kongrede 100 milyon TL civarında açıklanması bekleniyor.

YÖNETİM ALACAĞI 14 MİLYON TL

Karşıyaka'da geçen haftalarda Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulüpten 15 milyon TL alacaklı olduğu iddiaları tartışılırken, divan kuruluna 31 Mart 2021 itibariyle verilen borç listesinde yöneticilere olan borçlar 14 milyon 181 bin TL olarak açıklandı. Daha önce vergi ve SGK borcunu defalarca taksitlendiren yeşil-kırmızılılarda vergi borcu 7 milyon 676 bin TL'lik kısmı güncel olmak üzere toplam 33 milyon 746 bin TL, SGK borcu 2 milyon 599 bin TL'si güncel toplam 16 milyon 798 bin TL olarak vurgulandı.

5 yıldır transfer yasaklısı olup yasağı kaldırmak için alacağı kesinleşmiş 96 eski futbolcu, antrenör ve çalışanına 19 milyon TL ödemesi gereken kulüpte piyasa borçları 4 milyon 175 bin TL, personele olan borçlar 3 milyon 175 bin TL olarak belirtildi. Karşıyaka'nın borç listesi sosyal medyada camia üyeleri arasında dolaşırken, futbol takımı yeni transfer yapmamasına, eski yabancı futbolcu alacakları kapatılmasına rağmen borcun 2 yılda neredeyse 2'ye katlanması, kamu borçlarının ve yönetici alacaklarının artması tartışma yarattı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)