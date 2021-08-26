İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, takımdan ayrılan kaptan Ayşegül Girgin için veda mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılıların mesajında, "İlk kez voleybol topunu eline aldığından itibaren takım kaptanlığımıza kadar yükselen, bu gururu yaşayan ve yaşatan Ayşegül Girgin’e kulübümüze kattığı değer ve katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki voleybol kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Karşıyaka sezon öncesi antrenmanlarını Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde sürdürüyor.