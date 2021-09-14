30 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan ilk 2 maçta hiç süre alamadı. Son 3 yıldır 3'üncü Lig'de kaleyi koruyan Erdoğan, ilk hafta Erokspor deplasmanında yeni transfer Yusuf'un gerisinde yedek kaldıktan sonra geçen hafta kadroya giremedi. Son yıllarda yine ilk 11'in değişilmezlerinden Fatih, ilk 2 hafta 18'in dışında kaldı. Özgür de 2 maçta hiç süre alamadı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN VE HARUN GÖZDE

Karşıyaka'da geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiralık verilen Mustafa Çalışkan ve yedek kulübesini mesken tutan Harun, bu yıl ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya çıktı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, performansıyla teknik direktör Cüneyt Biçer'in güvenini kazandı. 25 yaşındaki Harun, yıllardır hasret kaldığı ilk 11'e bu sezon kavuştu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)