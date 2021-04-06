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Karşıyaka'da as futbolcular ilk 11'e dönecek

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta perşembe günü Play-Off yarışında en güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu önünde önemli bir deplasman maçına çıkacak Karşıyaka'da as futbolcular ilk 11'e dönecek.

06 Nisan 2021, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da as futbolcular ilk 11'e dönecek

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle son haftalarda kadrosunu altyapıdan henüz profesyonel bile yapılmayan gençlerle takviye edip maçlara çıkan Kaf-Kaf'ta iyileştikten sonra Batman Petrolspor maçına yedek başlayan Anıl ve Özgür'ün İçel önünde ilk 11'de forma giymeleri bekleniyor.

Yine cezası biten Fatih de yeniden ilk 11'e monte edilecek. Bitime 5 maçın kaldığı ligde İçel deplasmanının ardından yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2 yapıp 5 puan geride kaldığı Play-Off yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. 

DHA

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