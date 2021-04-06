Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle son haftalarda kadrosunu altyapıdan henüz profesyonel bile yapılmayan gençlerle takviye edip maçlara çıkan Kaf-Kaf'ta iyileştikten sonra Batman Petrolspor maçına yedek başlayan Anıl ve Özgür'ün İçel önünde ilk 11'de forma giymeleri bekleniyor.

Yine cezası biten Fatih de yeniden ilk 11'e monte edilecek. Bitime 5 maçın kaldığı ligde İçel deplasmanının ardından yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2 yapıp 5 puan geride kaldığı Play-Off yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

DHA