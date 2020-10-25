Karşıyaka’da Anıl Çıracı'ya ilk 11 yolu gözüktü

Karşıyaka’da perşembe günü İzmir’de oynanacak Cizrespor maçının hazırlıkları sürerken, teknik ekip Anıl Çıracı’yı ilk 11’e monte etmeye hazırlanıyor

25 Ekim 2020, Pazar 18:58 Son Güncelleme:
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Karşıyaka’da Anıl Çıracı'ya ilk 11 yolu gözüktü

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup lideri Karşıyaka’da perşembe günü İzmir’de oynanacak Cizrespor maçının hazırlıkları sürerken, teknik ekip Anıl Çıracı’yı ilk 11’e monte etmeye hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılarda son olarak Yalovaspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek İlyas’ın yokluğunda teknik direktör Soner Tolungüç’ün Anıl’ı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Kupadaki 3-0’lık Bergama Belediyespor galibiyetinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da göreve hazır olduğu belirtildi.

DHA

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