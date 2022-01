"Kariyerimde 3 tane Play-Off finali kaybettim ama bu kadar üzülmedim" diyen tecrübeli teknik adam, "Maçlar 80 dakika olsa herhalde çok farklı konumda olurduk. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Öne geçip iyi oynarken 3 metre net ofsayttan gol yedik. Gole itiraz ederken kırmızı kartla 10 kişi kaldık" diye konuştu.

Gözüne uyku girmediğini belirten Taşyürek, "Hiç bu kadar üzülmemiştim. En tecrübeli oyuncularımız basit hatayla adam kaçırıyor. Her şeyi doğru yaparken 3 puan elimizden uçup gitti. Hırs var, rakibe baskı var ama kırılma anlarında basit hatalardan puan kayıpları yaşıyoruz. Hep üzerine koyarak oynuyoruz. Ara transferde doğru tercihler yaptık. Takıma mutlaka katkı sağlayacak isimleri aldık. Önümüze bakacağız. Artık hata yapma lüksümüz yok. Kırılma maçlarını geçsek gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Bize uzatmada yenilsek de maç boyunca her an destek olan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle mutlaka çıkışa geçeceğiz" dedi.

DHA