Karşıyaka’da 4 futbolcu eve gitmeyip tesislerde kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta dünya çapında pandemi ilan edilen corona virüsü kabusu yüzünden verilen ara sonrası sezonun yeniden başlayacağını zamanı bekleyen Karşıyaka’da 4 futbolcu izinde eve gitmeyip tesislerde kaldı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde çalışanlar dahil herkesi süresiz izne çıkarmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Metin, Harun, Battal ve Mustafa Değirmenci tesisten ayrılmadı.

Tüm takım izne çıkarken evlerine gitmemeyi seçen futbolcular verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcuların daha az insanla temas kurarak kendilerini ve çevrelerini riske atmamak için dış temasa kapalı tesiste kalmayı seçtikleri öğrenildi. Karşıyaka’da antrenmanların yeniden başlangıç tarihi belirlenmedi.

DHA