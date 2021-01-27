Misli.com 3'üncü 3'üncü Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaşadığı koronavirüs vakalarının etkisiyle son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran 4'üncü sıradaki Karşıyaka, yarın evinde ikinci devrenin ilk haftasında Play-Off hedefleyen Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 13.00'te çalacak. Ligde 29 puanı bulunan yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 26 puanlı 7'nci sıradaki Isparta ekibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Son yapılan koronavirüs testlerinin tüm sonuçları negatif çıkan Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif dışında eksik yok.

DÖRT OYUNCU AYRILDI

Karşıyaka'da fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki 3 oyuncudan sağ kanat Mustafa Çalışkan ve ön libero Kerem Dönertaş Bergama Belediyespor'a, forvet Berat İş ise Adıyaman 1954'e kiralık olarak gönderildi. Bir süredir kendisine kulüp arayan 22 yaşındaki ön libero Görkem Ali Kınay ise 1.5 yıllığına Fethiyespor'la anlaştı.

DHA