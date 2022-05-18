Kaf-Kaf'ta küçük pürüzler dışında anlaşma sağlanan Mustafa Aşan, Cenk Özbey ve Metin Peker'le ilgili açıklamayı imzalar kesinleşince Başkan Büyükkarcı yapacak. Yeni sezonda yıllardır kadroda olan 3 isim de takımda forma giymeyi sürdürecek.

Karşıyaka'da altyapı patentli 29 yaşındaki stoper Metin, 2010-2011'den bu yana 12 sezondur, yine altyapıdan çıkıp 2013'te Boluspor'dan yuvaya dönen 31 yaşındaki stoper Cenk 9 sezondur, geçen sezona kadar kadrodaki altyapıda yetişmeyen tek oyuncu olan 33 yaşındaki ön libero Mustafa Aşan da 2014'ten beri 8 yıldır takımda forma giyiyor. Altyapı patentli olup yaş kontenjanına da takılmayan Özgür, Namık Barış, Erdoğan ve Burak'ın kontratlarını daha önce sezon içinde uzatan yönetim, iç transferi bitirdikten sonra mali kongreyi yapıp dış transfere yönelecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)