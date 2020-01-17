TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısına 1-1'lik Büyükçekmece Tepecikspor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka'da ilk hafta forma giyemeyen 2 as futbolcu 11'e dönecek. Sarı kart cezaları nedeniyle Tepecikspor maçında oynayamayan Mustafa Aşan ve Metin, pazar günü Kozanspor deplasmanında formalarına tekrar kavuşacak.

Yeşil-kırmızılılarda Kozan deplasmanında Arif'in de yeniden ilk 11'de forma giymesi, Mustafa Değirmenci, Harun ve Görkem'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Bay takım olarak geçireceği devrenin üçüncü haftası öncesi kayıp yaşamak istemeyen Karşıyaka, rakibine ilk yarıda 2-1 yenilmişti.

DHA