TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta taraftarı önündeki son 3 iç saha maçını kazanan Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u 4'te 4 için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda ameliyat olan İlyas ve Caner görev yapamayacak. Grupta 9 maçta 12 puan toplayan Kaf-Kaf, haftaya 8'inci sırada başladı. Elazığ Belediyespor ise 7 puanla 16'ncı basamakta yer alıyor. En büyük kozlarının yine taraftarları olacağını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "İç sahada taraftarımızla birlikte kazanma geleneğimizi sürdürüp üst sıraları yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

107'NCİ YAŞ MUTLULUĞU

İzmir'de 1 Kasım 1912 yılında kurulan Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), 107'nci yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor. KSK'nin o dönemde kentteki Rum, Ermeni ve İngiliz kulüplerinin egemenliğine bir başkaldırı hareketi olarak kurulduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, yayımladığı mesajda, "Karşıyaka Spor Kulübü, kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'na kadar hiçbir maçta yenilmemiş, İtalyan ve Yunan şampiyonlarını birçok kez yenerek bu kulüplerin kapatılmasına neden olmuştur. Kulübümüzü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, takımımızın hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve kulübün armasında ay-yıldız kullanılmasını istemiştir. İlk hedefimiz bu kültürü yaşatmak ve bu parlak tarihine sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.