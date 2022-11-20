Karşıyaka zirveden uzaklaştı

Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından Ağrı deplasmanından 1 puanla dönen yeşil-kırmızılı takımın zirveyle arasındaki puan farkı 6'dan 8'e yükseldi. Grupta 2'nci sıradaki yerini 52 Orduspor'a kaptırıp 3'üncü basamağa gerileyen Karşıyaka'nın zirveyle arasındaki puan farkı ilk kez bu kadar açıldı.

Sezona direkt şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir temsilcisi 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu periyotta 14 kez rakip fileleri sarsan Kaf-Kaf, kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-kırmızlı ekip son 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Yomraspor'u 1-0 (D), Amasyaspor'u 2-0 yendikten sonra Ağrı'dan 0-0'lık skorla dönen Karşıyaka, savunmada başarılı bir performans sergiledi. Karşıyaka bu sezon 4'üncü kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

DHA