Karşıyaka zirvede kalacak

Sezona başlarken ilk 4 haftaya ayrı önem verdiklerini söyleyen Tolungüç, "İlk haftalardan toplanan puanlar sezon içindeki hedef konusunda belirleyici oluyor. İlk haftalarda zirvede yer almak önemliydi, istediğimiz oldu. Bundan sonra her maç çok önemli. Artık zirvede devam etmeliyiz" diye konuştu.

Altyapıdan çıkan genç oyuncuları geliştirip takım içindeki rekabeti artırdıklarını, bunun da başarıya yansıdığını dile getiren Soner Tolungüç, "Rekabetin olduğu yerde başarı da artar. Alternatiflerin çoğalması maçlarda bize yarıyor. Kadroyu kurarken tatlı zorluk yaşıyoruz. Artık 5 değişiklik hakkımız var. Yedek kulübemiz de kendi bünyemizden güçlendi. Oyuna daha rahat müdahale edebiliyoruz. İlk 11'de forma giyen İlyas, Burak ile Mustafa Çalışkan, Özkan, Namık Barış gibi gençler iyi seviyeye geldi. Takım içindeki arkadaşlık, saha içindeki yardımlaşma çok iyi. Tüm bu etmenler bize başarıyı getiriyor. Kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAKAN YENİDEN DOĞDU

Karşıyaka'da özellikle son 2 yılda attığı gollerle takımın Play-Off oynamasına büyük katkı yapmasına rağmen tutuk kaldığı dönemlerde sık sık eleştirilerin hedefi olan Hakan Kuş, yeni sezona müthiş başladı. Üst üste 3 maçta Esenler Erokspor, Gölcükspor ve Karakoçan FK ağlarını sarsan 26 yaşındaki santrfor, bu periyotta kazanılan 7 puana direkt katkı yaptı. Bu yıl 4 maçta 3 kez ağları sarsan Hakan, geçen sezon ligin ilk 7 maçında gol atamamış, sezonu 8 golle tamamlamıştı. Karşıyaka'da Karakoçan FK önünde galibiyeti sigortalayan golü atan Namık Barış da geçen sezondan beri süren 11 maçlık suskunluğunu bozdu. Genç futbolcu en son geçen sezon 8 Şubat'ta 1877 Alemdağspor'a gol atmıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)