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Karşıyaka yeniden şampiyonluk hesabında

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'ndaki 5 günlük kampını tamamladı. Ligde devrenin ilk maçında perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Kaf-Kaf, galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmanın hesaplarını yapıyor.

24 Ocak 2021, Pazar 12:36 Son Güncelleme:
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Karşıyaka yeniden şampiyonluk hesabında

İlk yarıda son 3 haftaya zirve ortağı olarak giren yeşil-kırmızılı ekip, ardından takımda yaşanan toplam 13 koronavirüs vakasıyla son 3 maçta 8 puan kaybederek lider Somaspor'un 6 puan gerisine düştü. Devrenin son 2 maçını kaybetmesine rağmen halen Play-Off hattında bulunan Karşıyaka, Isparta temsilcisi önünde yeni bir başlangıç yaparak tekrar çıkış yakalamak istiyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Doğukan, Mustafa Değirmenci ve Harun'un maça yetişmeleri planlanıyor.

DHA

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