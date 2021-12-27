Karşıyaka'da yelken şubesi tarafından düzenlenen yeni yıl şenliği, Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde yapıldı. Şenliğe Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, EAYK komodoru Akif Sezer, Urla Yelken komodoru Mehmet Nardalı, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Yelken şube yönetiminde geçen haftalarda değişikliğe giden kulüpte çeşitli etkinliklerin, aktivitelerin ve çekilişlerin düzenlendiği şenlikte yelken sporuna büyük katkılarda bulunmuş Secder Akıncı, Seyhan Evlioğlu ve Ali Sürel’e plaket takdim edildi.

Yelkene kulüp olarak büyük önem verdiklerini belirten Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Tüm şubelerimizde faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Futbol, basketbol , voleybol, yelken, tenis, eskrim ve E-Spor branşlarında en iyisini yapmak için yönetim kurulumuzla birlikte ciddi mesai harcıyoruz. Yelken, Karşıyaka’nın gözbebeği şubelerinden biridir. Yüzlerce öğrencimiz İzmir Körfezi’ni her mevsim renklendiriyor. Dünya ve Türkiye şampiyonları çıkartan kulübümüz aynı başarıları tekrarlayacaktır. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan federasyon başkanımız ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)