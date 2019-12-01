İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta haftaya Play-Off hattında giren Karşıyaka ve Turgutluspor, yarın 17 yıl sonra Ege derbisinde rakip olacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Serhad Ürkmez yönetecek. Maçın biletleri tam 20, öğrenci ve misafir tribün 10 TL'den satışa çıktı. Grupta iç sahada Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde üst üste 5 galibiyet alan, son 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, 24 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor'u yenerek son veren Turgutlu ise 23 puanla 5'inci durumda bulunuyor.

Kaf-Kaf'ta Ege derbisi öncesi sakat ya da cezalı futbolcu yok. Turgutluspor'da ameliyat olan kaleci Can, sakatlığı süren forvet Mustafa Yılmaz ve sarı kart cezalısı Samet forma giyemeyecek. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda 2. Lig'de 17 Nisan 2002'de birbirine rakip olmuştu. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, tarafların 17 yıl sonra ilk kez karşılaşacağı maç öncesi "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Taraftarımızla kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise, "Ege'nin hedefleri olan iki önemli kulübünün maça gelenlere mücadele gücü yüksek bir maç izleteceğinden eminim. Evimize en iyi sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Mustafa Aşan, Arif, Namık Barış, Harun (Özgür), Doğukan, Hakan

TURGUTLUSPOR

Fatih - Hayrullah, Kenan, Mithat, Onur, Mehmet, Yiğit, Ferhat, Yasin, Necmi, Emre