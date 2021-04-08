Bursa'da 13-15 Nisan'da tek devreli lig usulüne göre üst üste 3 maça çıkacak İzmir temsilcileri, kendi gruplarında ilk 2 sırayı alarak son 4 takımın yer alacağı final grubuna kalmak için mücadele verecek.

1'inci Grup'ta yer alan Göztepe, 13 Nisan Salı günü Edremit Belediye Altınoluk, 14 Nisan'da Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, 15 Nisan'da ise Nevşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. 2'nci Grup'taki Karşıyaka ise aynı tarihlerde art arda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Adam Voleybol ve Bolu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki takımın belirleneceği final müsabakaları 21-23 Nisan'da oynanacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)