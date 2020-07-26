Karşıyaka-Turgutluspor maç sonucu: 2-2

İzmir’in köklü ekibi Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup Final’ine gelirken Belediye Derince’yi 1-0 geçti. Rakibi Turgutluspor ise Esenler Erok karşısında 2-1’lik zafere uzandı. İki takım ilk 45’te rölanti bir oyun sergiledi. Kaf Kaf ikinci yarıya hızlı başladı, 55’te Doğukan İnci, ceza saha dışından harika bir füzeyle takımını öne geçirdi: 1-0. Turgutlu’nun yanıtı ise gecikmedi. 6 dakika sonra kornerde Mithat’in ortası Samet’in kafası skora dengeyi getirdi. Kırmızı- Siyahlı ekipte 79’da Turgut direği geçemedi. Normal sürede eşitlik bozulmadı, uzatmalara gidildi. İki takım da yorgunluk belirtisi gösterdi.

Turgutlu 9 kişi kaldı

Kırmızı-Siyahlı ekip, 99’da Mithat’ın şık golüyle öne geçti: 1-2. Ancak 2 dakika sonra Turgutlu’da Necmi kırmızı kart ile atıldı. 116’da da Mehmet takımını 9 kişi bıraktı. Kaf Kaf, 117’de Onur’un penaltısıyla skoru dengeledi: 2-2. Penaltılar sonucunda ise Turgutluspor, mutlu sona ulaşan taraf olarak gelecek sene 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.



