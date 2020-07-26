Karşıyaka - Turgutlupor maçı öncesi son dakika

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Karşıyaka'yla Turgutluspor'u karşı karşıya getiren Ege derbisinden önce iki takım da koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kaf-Kaf'ta ilk maçta 11'de forma giyen kadronun değişilmez isimlerinden Fatih, Turgutluspor'da ise Esenler Erokspor'la oynanan yarı finalde galibiyet golünü atarak takımına finali getiren Abdülkadir'in maç öncesi yapılan koronavirüs PCR testleri pozitif çıktı. Semptom göstermemelerine rağmen prosedür gereği hastanede karantina altına alınan, göğüs filmleri temiz çıkan futbolcular finali kaçırdı. Turgutluspor'da bir kulüp çalışanının testinin de pozitif olduğu öğrenildi. Karşıyaka'da Fatih'in yerine Anıl, Turgutlu'da ise Abdülkadir'in yerine Mithat oynadı.









KARŞIYAKA'YA MÜTHİŞ UĞURLAMA

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan finalde takımlarına destek veremeyen Karşıyaka taraftarları, kafileyi kamp yapılan otelden maçın oynandığı Titanic Mardan Stadı'na kadar onlarca araçlık konvoyla götürdü. Maça giremeyecek olmalarına rağmen Antalya'ya akın eden birçok taraftar, otel önünde meşale yaktı.

3 YILDA İKİNCİ FİNAL

Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Antalya'da 3 yılda ikinci finaline çıktı. Biçer, daha önce yine 3. Lig'de Altay'da görev yaparken aynı kentte 14 Mayıs 2017'de Kocaelispor'la oynanan Play-Off finalinde seri penaltılarda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Altay'ın o kadrosundan Hayrullah, Kadir ve Yiğit de yine Turgutlu'da Biçer'le ikinci kez final heyecanı yaşadı.

11 YIL SONRA FİNALDE

Karşıyaka, 11 yıl sonra Play-Off finali oynadı. 2008-2009 sezonunda TFF 1. Lig'de Ankara'da Kasımpaşa'yla final oynayarak uzatmada 2-1'le Süper Lig 'i kaçıran Kaf-Kaf, 2001-2002 sezonunda da Denizli'de Adana Demirspor'la oynadığı 2. Lig finalini aynı skorla kaybetmişti.

ERGÜN VE PROTOKOL MAÇTAYDI

Antalya'da 3 Manisa temsilcisinin birden Play-Off finaline çıkmasının mutluluğunu yaşayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlupor'u Karşıyaka finalinde yalnız bırakmadı. Ergün, mücadeleyi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'la birlikte izledi. TFF 2. Lig'de salı günü Tuzlaspor'la finale çıkacak Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan da tribündeydi.

KARŞIYAKA'DA TUGAY VE YÖNETİMDEN DESTEK

3. Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off oynayan Karşıyaka'yı tarihi finalde Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim yalnız bırakmadı. Cuma günü babası Cemal Tugay'ı toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Tugay, acısına rağmen Antalya'ya geldi.

AYLAR SONRA RAKİP

Ligde normal sezonda 2 Aralık 2019'da karşılaşıp koronavirüs pandemisi yüzünden rövanşı oynayamayan iki ekip aylar sonra finalde rakip oldu. İki takım arasındaki son maçı Turgutluspor 90. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmıştı. Finalde Kaf-Kaf 2 yıl, Turgutlu ise 5 yıl sonra 2. Lig'e dönmek için mücadele etti.

TOLUNGÜÇ'ÜN FİNAL HEYECANI

Futbolcu olarak Süper Lig'de formasını giydiği Karşıyaka'yla son 9 haftada görev yaptığı 2015-2016 sezonunda 1. Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşayan teknik direktör Soner Tolungüç, takımıyla bu kez finalde şampiyonluk mücadelesi verdi.

SICAK HAVA ETKİLEDİ

Antalya'da temmuz ayında 40 dereceye yaklaşan sıcak hava ve yüzde 74'ü bulan nem, iki takımı da finalde olumsuz etkiledi.

Ergin KARATAŞ / ANTALYA, (DHA)