Karşıyaka transfer yasağını kaldırmak için önemli yol aldı

Alacağı kesinleşmiş 96 eski futbolcu, teknik adam, antrenör ve takım çalışanına paralarının yüzde 25'ini ödemek koşulu, alacaklarının diğer kısmının baki kalması şartıyla tek dönemliğine kulübe muvakatname vermeyi veya alacaklarında yüzde 50 indirim yapanlara tüm miktarı ödemeyi teklif eden Kaf-Kaf, birçok isimle anlaşmaya vardı.

Katıldığı bir canlı yayında transfer yasağına neden olan borç dosyalarının yüzde 80'lik bölümüyle anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, yasağı kaldırmak için geçtiğimiz günlerde görüştükleri Yaşar Holding, belediye ve bazı iş adamlarından destek alacaklarını söyledi. Büyükkarcı, sosyal medyada taraftarın yaptığı yasağın kalkmasına destek için 3 yıllık futbol kombinesi çıkarılması teklifi üzerine kombineleri yakın zamanda piyasaya süreceklerini kaydetti. Büyükkarcı, yenilenen Alsancak Stadı'nın ekim ayının sonunda açılmasıyla iç saha maçlarını 5 yıl önce kapılarını açan Bornova Stadı'nda oynayacaklarını hatırlattı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)