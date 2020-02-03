Karşıyaka transfer yasağını kaldıramadı, yıldızlar elden kaçtı

Karşıyaka transfer yasağını kaldıramayınca transfer listesindeki tanınmış futbolcular farklı kulüplerin yolunu tuttu. Bir yandan yasağı muvafakatname yoluyla açmaya çalışırken, bir yandan da takviye arayışı yapan Kaf-Kaf, eski futbolcuları Timuçin Aşçıgil, Rıdvan Şimşek, Abdülhamit Yıldız'ın yanı sıra Umut Sözen'le görüşüp prensipte olumlu yanıt aldı.

Son güne kadar bekleyen futbolcular Karşıyaka'daki yasak kalkmayınca farklı kulüplerin yolunu tuttu. Rıdvan İstanbulspor'a, Umut Adanaspor'a, Abdülhamit de Altay'a transfer olurken Timuçin Vanspor'da kaldı.