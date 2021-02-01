Karşıyaka Token’da ikinci faz satışları başladı

Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji tarafından hayata geçirilen taraftar token projesinde yeni dönem başladı. Proje kapsamında 15 milyon adet token, 0,40’lik fiyattan 1 Şubat itibarıyla satışa çıktı. Karşıyaka Token satışları geçtiğimiz fazda olduğu gibi bu kez de Bitci.com ve Karşıyaka S.K. aplikasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Karşıyaka Token projesi kapsamında ilk faz satışlar 19 Aralık 2020 tarihinde başlamış; 0,30 TL’lik avantajlı ön satış fiyatıyla taraftarlara sunulan 10 milyon adet Karşıyaka Token, sadece 12 iş günü içerisinde tükenmişti. Böylece ilk fazda Karşıyaka Token satın alan taraftar ve yatırımcıların ellerindeki tokenların değeri de kısa süre içinde yaklaşık yüzde 33 artmış oldu.

355 MİLYON 1 ADET ÜRETİLDİ

Bitci Teknoloji’nin yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışan Karşıyaka Token’ların toplam sayısı 355 milyon 1 adet. Bu token’lardan 10 milyon adedi 19 Aralık’ta satışa sunulmuştu.1 Şubat’ta ise toplam 15 milyon adet satışa çıktı.

HEM KULÜP HEM TARAFTAR KAZANIYOR

Söz konusu token’ların satışıyla Karşıyaka Spor Kulübü de önemli bir gelire kavuşmuş oluyor. Proje kapsamında taraftarlar ellerindeki token’ları üç temel başlık altında değerlendirebiliyor. İlk olarak projeye özel hazırlanan aplikasyon üzerinde, token’larını kullanarak özel içeriklere ve anketlere erişebiliyor; kimi zaman sporcularla özel buluşmalara katılabiliyorlar. Aynı zamanda bu aplikasyon üzerinden sadece Karşıyaka’ya ilişkin haberleri değil, tüm liglerle ilgili genel bilgilere ve maç sonuçlarına ulaşabiliyorlar. Bunun yanında taraftarlar, ellerindeki token’ları Bitci Teknoloji’nin kripto paradan TL’ye ödeme platformu Bitci Pay ile anlaşması bulunan tüm noktalarda alışveriş için kullanabilecekler. Son olarak söz konusu token’ların Bitci.com üzerinden işlem görmeye başlamasıyla birlikte, diledikleri zaman bu token’ları alıp satabilecekler.