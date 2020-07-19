Büyükkarcı, Şehit Özel Harekat Polisi Onur Ramazan Bayram'ın cenaze töreni için Manisa'ya gelen Bakan Kasapoğlu'na memleketi Kula'daki programında yönetici Kazım Türk'le birlikte 6 saat boyunca eşlik etti. Kasapoğlu'nun yeşil-kırmızılı heyete, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz görüşmelerimiz için bayramdan sonra Ankara'ya bekliyorum" mesajı verdiği öğrenildi.

Karşıyaka yönetimi, kulübün geleceğini ilgilendirip yıllardır beklenen yatırımlarla ilgili çalışmalara başkent Ankara'da devam edecek. Karşıyaka, TOKİ tarafından millet bahçesi yapılması da gündemde olan Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük açık spor alanı imarlı arazinin İZVAK'ın projesiyle altyapı tesisi yapılmak üzere kulübe tahsisi için ocak ayında müracaat etmişti. Kaf-Kaf, ihalesi açılan davalarla 2 kez iptal edilip 20 yıldan uzun süredir yolu gözlenen yeni stat ve 5 yıldır gündemde olan yeni salonla ilgili de müjde bekliyor.

ANTALYA'DA SAHAYA İNDİ

TFF 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde 22 Temmuz Çarşamba günü Belediye Derincespor'la Antalya'da rakip olacak Karşıyaka, bu kentteki ilk antrenmanını yaptı. Yönetim ve camianın şampiyonluk primi desteğiyle morali yerinde olan yeşil-kırmızılılar, Derince engelini aşarak finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kaf-Kaf'ta Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın katkısıyla başlayan prim havuzuna destekler de sürüyor. Basketbol ve futbol altyapı yönetimleri takıma 35'er bin TL prim açıklarken, onlarca eski yönetici ve taraftarın desteği ile yönetimin açıkladığı 600 bin TL'yle toplam prim rakamı 800 bin TL'yi aştı.

DHA