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Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz

Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz

02 Aralık 2019, Pazartesi 13:06
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Karşıyaka taraftarlarından Selçuk Yaşar'a sürpriz

 

İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka'nın taraftarları, Fenerbahçe Beko maçında kulübün en büyük destekçisi Onursal Başkan Selçuk Yaşar'a koreografi sürprizi yaptı. Karşıyaka taraftarları, kulübe 60 yılı aşkın süredir karşılıksız destek veren duayen iş adamı, camianın sembol ismi Selçuk Yaşar'a sevgi, minnet ve şükranlarını maç öncesi açtıkları dev pankartla sundu. Kaf-Kaf'ta 1958 yılında başkanlık yapan, o tarihten bu yana kulübe destek olan Yaşar için yapılan, "İyi ki varsın Selçuk Baba" yazılı koreografi büyük alkış aldı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, maç sonrası destekleri için Yaşar Ailesi'ne bir kez daha teşekkür etti. 

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