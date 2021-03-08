Karşıyaka, takım kaptanlarını yetiştirmeye çalışıyor

Kadronun vazgeçilmez iki ismi olan kaptanlardan Mustafa ayağındaki ödem, Cenk ise dizindeki sakatlık nedeniyle son antrenmanlara katılamadı. Anıl'ın menisküs ameliyat olduğu, kadro dışı bırakılan Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği yeşil-kırmızılılarda kaptanların perşembe günü oynanacak deplasmanda forma giyebilmesi için seferberlik var.

Stoper oynamasına rağmen her sezon takıma önemli skor katkısı da veren Cenk, bu sezonki 4'üncü golünü Çatalcaspor'a 90'ıncı dakikada frikikten atıp Karşıyaka'ya puan getirmişti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)