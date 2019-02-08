Karşıyaka Stadı’yla ilgili bir sorun daha çözüldü

İzmir'de yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen stadyum konusunda en mağdur takım haline gelen Karşıyaka’da yıllardır yapımı beklenen Yalı’daki projeyle ilgili bir sorun daha çözüldü. İlçe Stadı’nın yerine yapılması planlanan, ihalesi açılan davalarla 2 kez iptal edilen yeni stadın temel aşamasında kalan inşaatı için geçtiğimiz aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapı kayıt belgesi alınmasından sonra otopark alanı için de Tarım ve Orman Bakanlığı’yla anlaşmaya varıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Orman Bakanlığı’yla yaptığı anlaşmayla stat arazisinin bitişiğinde yer alan, imar planında otopark olarak düzenlenmiş İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün kullanımındaki yaklaşık 9 dönümlük alan, maç günleri ortak otopark olarak kullanılacak. Stat projesi bu anlaşmayla İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’ne takılmayacak. Daha önce Alsancak Stadı projesinin otopark sorunu konusunda da 9 Eylül Üniversitesi’yle protokol yapılmıştı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı ve AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç’ın yürüttüğü görüşmeleri Orman Bakanlığı’yla temas kurarak sonuçlandıran Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, müjdeyi projelerini açıkladığı toplantıda verdi. Zeybekçi, stat projesiyle ilgili, “Göztepe Stadı’nı yapıyoruz. Alsancak Stadı devam ediyor, önümüzdeki sezona yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Karşıyaka Stadı belediyenin açmış olduğu bir davayla durdurulmuştu, o aşıldı. Yeniden ihaleye çıkabilmesi için de orada gerekli olan otoparkla ilgili bölüm için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum. Onun katkılarıyla otopark meselesini de hallettik. Yakın bir zamanda Karşıyaka Stadı da ihaleye çıkacak ve kaldığı yerden devam edecek" açıklamasını yaptı. İnşaat ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmaya çalışılan Yalı’daki stat projesine CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da destek vermişti.