Karşıyaka Stadı için konsorsiyum

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Ankara'da görüştü. Bakan Kasapoğlu'nun makamında yapılan görüşmede yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılacak statla ilgili sürecin Gençlik Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin dahil olduğu bir konsorsiyumla yürütülmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

Taraflar stat inşaatıyla ilgili ön çalışma yapacak. Projede bazı revizyonlara da gidilecek. Yeri ve yapım süreci 20 yıldan uzun süredir tartışılan Karşıyaka Stadı'nın ilk ihalesi Toplu Konut İdaresi tarafından 28 Ocak 2014'te 54 milyon 88 bin TL, 15 Haziran 2017'deki ikinci ihalesi 62 milyon TL bedelle yapılmış ancak açılan davalar nedeniyle iki ihale de iptal olmuştu. Stadın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğine 7 çevre sakininin açtığı davanın yerel mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra davacıların temyiz müracaatı da Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından olumsuz karşılanmış, dava süreci Danıştay'a taşınmıştı. İlçe Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce 2015'te eski stat yıkıldıktan sonra atıl durumda kalan araziyle ilgili inşaata başlamak için tahsis talep etmişti.

DHA