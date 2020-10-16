Karşıyaka seriyi sürdürmek istiyor

MİSLİ.com 3. Lig 3'üncü Grup'ta 4 maçta namağlup topladığı 10 puanla zirve ortağı olan Karşıyaka, yarın deplasmana Yalovaspor önünde terleyecek.

16 Ekim 2020, Cuma 13:26 Son Güncelleme:
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Karşıyaka seriyi sürdürmek istiyor

Yalova Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan Karşıyaka, kazanıp hem galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya, hem de zirvenin tek başına sahibi olmaya çalışacak. Henüz galibiyeti bulunmayan Yalova ekibi 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 

Maçın ardından salı günü Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Bizim her rakibimize büyük saygımız var. Sahaya o bilinçle çıkıyoruz. Ama hedefimiz belli, Yalovaspor önünde kazanıp bulunduğumuz zirveden inmeden yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

KARŞIYAKA

Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Burak, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş

DHA

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