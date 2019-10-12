Karşıyaka seri peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayan Karşıyaka, yarın Esenler Erokspor'la deplasmanda rakip olacak. Esenler Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte Arif'in de cezasının bitmesiyle sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı. Grupta Esenler, 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçen Kaf-Kaf ise 8 puanla Play-Off yarışına ortak olmaya çalışıyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Harun, Doğukan, Hakan Kuş