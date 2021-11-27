Karşıyaka seri için sahada

İzmir Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden İzmir ekibinde kadro dışı kalan Doğukan ve Alperen forma giymeyecek. Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyetle yetinerek şampiyonluk ve Play-Off hedefinin uzağında kalan, geçen sezonun ilk yarısından beri 32 maçtır hiç üst üste 2 galibiyet alamayan yeşil-kırmızılı ekip, grupta 16 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Edirnespor ise 22 puanla Play-Off yarışı içerisinde bulunuyor.