Karşıyaka şanssızlığını kırmak istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek Play-Off hattındaki Karşıyaka, rakibini mağlup ederek devre başlangıçlarındaki şanssızlığını kırmak istiyor. Kaf-Kaf son 5 sezondur çıktığı ikinci yarının ilk maçlarını hiç kazanamadı. Bu 5 maçın 4'ünün İzmir'de Karşıyaka'nın ev sahipliğinde olması da 3 puan için yeterli olmadı. Geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Vanspor'la iç sahada 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılılar, 2017-18'de yine evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenildi.

2016-17 sezonunda Başkent Akademi'yle ikinci devrenin ilk sınavında taraftarı önünde 0-0'lık sonuçla yenişemeyen Karşıyaka, 2015-16 sezonunda 1'inci Lig'de Adana Demirspor'a İzmir'de 2-1 mağlup oldu. 2014-15 sezonunda ilk yarının 17'nci hafta maçını devre arasından sonra oynayıp Adanaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kaf-Kaf, sonraki hafta ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor'la yine gurbette 2-2 berabere kaldı. Karşıyaka ikinci yarının açılış maçında son olarak 2013-14 sezonunda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mustafa Aşan ve Metin'in cezalı olduğu İzmir temsilcisinde gribal enfeksiyon geçiren Cenk, Harun ve Cihan da son antrenmana katılamadı. İlk yarıda ameliyat olan İlyas, takımdan ayrı çalışıyor.

DHA