TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Çatalcaspor'u deplasmanda yenerek son 4 maç öncesi Play-Off yarışından kopmayan Karşıyaka, yarın Yeni Orduspor'u ağırlayacak.

Kaf-Kaf, Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadelede Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Altyapı patentli kadrosu bulunan Karşıyaka, son 8 maçın 5'ini kazanarak ligin 31'inci haftasına 43 puanla 7'nci sırada girdi. İzmir temsilcisinin Play-Off hattıyla arasında 3 puanlık fark var. Karşıyaka gibi Play-Off'u hedefleyen Yeni Orduspor ise 42 puanla İzmir ekibini takip ediyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, taraftardan yoksun olmalarına rağmen aynı hırsla sahaya çıkarak kazanmak istediklerini söyledi.

KARŞIYAKA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Arif, Fatih, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan