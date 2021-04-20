Karşıyaka Play-Off için Altındağ deplasmanında

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Doğukan ile Burak forma giyemeyecek. Cezalı oyuncunun bulunmadığı İzmir ekibinde Şile Yıldızspor maçında sakatlanarak maça devam edemeyen Mustafa Aşan ise takıma döndü. Şile'yi yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 3'e düşüren Karşıyaka, Altındağ deplasmanını kazanıp hem dış sahadaki 7 maçlık puan hasretine son vermeyi hem de rakiplerinin alacağı sonuçlarla son 2 hafta öncesi Play-Off umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

İZMİR, (DHA)