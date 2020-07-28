Karşıyaka pes etmeyecek

"Sezon başında bu takımın küme düşeceği söyleniyordu" diyen Büyükkarcı, "Biz Play-Off finali oynayıp en kötü penaltılarda kaybedeceğimizi söylesek kimse inanmazdı ama biz ve bazı taraftarlarımız buna inandı. Oyuncularımız da inandı ama önemli eşiği geçemedik. Bir kez daha bu çocuklara teşekkür etmek istiyorum. Ağızlarından ne bir para, ne bir prim lafı çıktı. Antalya'da kampta 10 gün boyunca hiç prim konuşulmadı. Oynanan 2 maçı da seyredenler bu çocukların ellerinden geleni yapmadıklarını iddia edemez. Hepsi çok inandılar, hepsi çok üzüldüler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların hakkını teslim etmeliyiz. Kendi çocuklarımıza hakaret etmemeliyiz. Maça giremeyeceğini bildiği halde o sıcakta Antalya'ya kadar gelip bizi maça uğurlayan, maçtan sonra takımımıza moral veren taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolun taraftar için oynandığını, onları mutlu etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkarcı, "Son 3 senede geldiğimiz durum belli. Ne Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, ne FIFA'ya futbolcu, çalışan, antrenörden hiç dosya gitmedi. Birçok dosya temizlendi. 9 tane FIFA dosyası kapattık. Karşıyaka küllerinden doğuyor ama bazı kişiler farkında değil. Yeni sezonda hedefimiz yine üst lig ve bunu başarmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Karşıyaka artık ateşi yaktı. Taraftar arkamızda olduğu sürece daha iyisini yapacağız. Sportif anlamda şanssız bir sene oldu. Belki 2 veya 3 kupayla kapatacağımız sezonu kupasız bitirdik. Transfer yasağıyla ilgili de taraftarımız bize güvenmeye devam etsin. Karşıyaka artık ateşi yaktı" diye konuştu.

BELEDİYEDEN PRİM GELMEDİ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın takıma Play-Off öncesi söz verdiği 10'ar bin TL'lik final primini ödemediğini söyledi. Tugay'la arasında aylardır sert rüzgarlar esen Büyükkarcı, "Primden haberim yoktu. Kulüplerde primleri yönetimler belirler ve yönetimler dağıtır. Birçok kişiden prim desteği geldi ama bizzat bana ve yönetime geldi. İşin doğrusunun bu olması lazım. Polemik konusu yapmak istiyorum ama prim gelmedi. Futbolcularımızın prim talebi olmadı. Herkes yalnız onurlu bir şekilde maça konsantre oldu. O bir penaltıyı atabilsek bugün başka şeyler konuşuyorduk" dedi. Büyükkarcı, "Daha büyük üzüntümüz kaçırdığımız şampiyonluğa sevinenlerin olması. Karşıyakalı'nın Karşıyakalı'ya yaptığını kimse yapmıyor. Transfer yasağını açarken de karşılaştık. Kampta bile oyuncularımıza mesajlar geldi. Bu oyunlara gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükkarcı ve Tugay, Antalya'daki finali birbirlerine mesafeli olarak izlemişti.

STAT GİZLİ YÜRÜYOR

​Kulübe yapılacak yeni stadın yolunu yıllardır gözleyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, stat görüşmelerini gizli yürüttüklerini söyledi. Büyükkarcı, yayında, "Stat konusunu çok gizli yürütüyoruz. Birçok konuda yaşadık. Karşıyaka'nın lehine olan şeylerde bazı odaklar taş koymaya çalışıyor. Mavişehir'deki altyapı tesisi arazisiyle ilgili de Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla geçen hafta görüştük. Bayramdan sonra Ankara'ya davet aldık. Başkent'e giderek tüm birikmiş sorunların çözümü için uğraşacağız" dedi.

DHA